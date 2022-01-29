Тегеран, , 08:02 — REGNUM 28 января посольство Исламской Республики Иран в Пакистане решительно осудило террористическое нападение на пакистанскую армию в юго-западной провинции Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Иранское посольство заявило в своём Twitter-аккаунте, что решительно осуждает террористический инцидент в районе Кеч (Белуджистан), в результате которого погибли и получили ранения несколько сотрудников пакистанских сил безопасности.

В связи с этим посольство передало свои соболезнования правительству и народу Пакистана, а также семьям погибших.

Согласно заявлению пакистанской армии, десять солдат погибли в результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт сил безопасности в районе Кеч провинции Белуджистан.

«В ходе интенсивной перестрелки один террорист был убит и несколько ранены. Однако при отражении огневого налета террористов 10 солдат приняли мученическую смерть», — говорится в заявлении пакистанских властей.