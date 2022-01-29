Веллингтон, , 06:59 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,6 у берегов архипелага Кермадек в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 29,8 градуса южной широты и 174,7 градуса западной долготы. Глубина залегания сейсмособытия составила 33 километра. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 445 километрах от населенного пункта Маланга на глубине 10 километров. Информации о пострадавших не поступало.