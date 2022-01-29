Тегеран, 29 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 28 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым призвал облегчить выдачу виз между двумя государствами, особенно для студентов и бизнесменов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

В ходе телефонного разговора обе стороны обсудили и обменялись мнениями о развитии взаимного сотрудничества между двумя государствами и последних региональных событиях.

Во время беседы Амирабдоллахиан сообщил своему азербайджанскому коллеге, что президент страны Ибрагим Раисипригласил главу Азербайджанской Республики посетить Тегеран.

Ссылаясь на недавнюю встречу президентов Ирана и Азербайджанской Республики, Амирабдоллахиан назвал этот шаг признаком хороших отношений между двумя соседними странами.

Указав на соглашения и проекты о совместном развитии, а также другие соглашения о сотрудничестве между двумя государствами, он подчеркнул необходимость реализации этих соглашений в скорейшие сроки.

Он также упомянул о предстоящем визите парламентской группы дружбы Ирана в Баку и выразил надежду, что сотрудничество между парламентами двух стран будет исключительно расширяться.