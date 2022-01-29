Тегеран, 29 января, 2022, 07:27 — ИА Регнум. 28 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан обсудил последние региональные и международные события с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

В телефонном разговоре с генсеком ООН глава МИД Ирана подчеркнул, что Исламская Республика поддерживает любое политическое решение, чтобы положить конец конфликту в Йемене.

Амирабдоллахиан сослался на стратегию Организации Объединенных Наций по прекращению осады, содействию прекращению огня и проведению политических переговоров в Йемене, призвав генерального секретаря играть более конструктивную роль в прекращении боевых действий и бомбардировок гражданских районов.

Подчеркнув необходимость уделять особое внимание гуманитарному кризису в Афганистане, а также положению афганских беженцев в других странах, он отметил, что Исламская Республика приняла около 800 000 новых беженцев из соседней страны, что требует серьезного международного вклада.

Иранский высокопоставленный дипломат также отметил необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане, выразив готовность Ирана осуществлять транзит гуманитарной помощи от международных организаций и других стран.

Со своей стороны, Гутерриш приветствовал конструктивную позицию Ирана в отношении мирных гуманитарных усилий в Йемене. Председатель ООН также призвал продолжать усилия по формированию правительства в Афганистане, состоящего из различных афганских партий и племен, в целях соблюдения прав всех слоев общества, включая детей и женщин.