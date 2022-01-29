Анадырь, 29 января, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Девочка 2007 года рождения пострадала в результате нападения стаи собак в поселке Угольные Копи на Чукотке, 28 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Несовершеннолетняя обратилась в больницу, где у нее диагностировали укушенную рану средней трети левой голени. Девочке оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

По факту происшествия назначена прокурорская проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января власти Забайкалья объявили о введении в Чите и Читинском районе режим повышенной готовности из-за скопления бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.