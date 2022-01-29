Лесосибирск, Красноярский край, 29 января 2022, 06:51 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 29 января в посёлке Стрелка, который входит в состав города Лесосибирска Красноярского края, погибли три человека. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.
На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники оперативных и правоохранительных служб города. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроприборов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома.
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