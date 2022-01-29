Тегеран, 29 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Переговоры в Вене (Австрия) по возобновлению ядерной сделки 2015 года и отмене антииранских санкций постепенно продвигаются вперед, при этом участие трех членов делегации Соединенных Штатов на непрямых переговорах доказывает, что серьезность иранцев заставила американцев усердно работать над принятием политических решений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Подавляющее большинство переговорных групп из Ирана, Европейского Союза и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) признали, что переговоры в Вене продвигаются вперед, несмотря на сложности по некоторым вопросам и необходимость принятия трудных решений.

Американский новостной сайт Axios цитирует координатора Белого дома по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, который заявил, что «США и Иран находятся на грани возможной сделки по возвращению к ядерному соглашению 2015 года, однако Вашингтон также готов к провалу на переговорах».

Между тем, три члена команды США в Вене покинули переговоры из-за разногласий сРобертом Малли, который возглавляет американскую делегацию.

Тем не менее, пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных ШтатовНед Прайс заявил, что США готовы провести переговоры с Ираном напрямую, отметив, что прямое взаимодействие с Тегераном по ядерным и другим вопросам в форме двусторонних и многосторонних встреч было бы более плодотворным.