Москва, 29 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Рассмотрение кассационной жалобы музеев Крыма на решение о передаче коллекции скифского золота Украине может занять у Верховного суда Нидерландов не менее полугода. Об этом сообщил 28 января глава международной ассоциации «Таврида» и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов в беседе с ТАСС.

Zamunu45 Золото скифов

Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В ответ на это музеи Крыма направили кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Молохов пояснил, что рассмотрение кассационной жалобы займёт не меньше полугода. Сначала жалоба будет переслана Верховным судом Нидерландов второй стороне, то есть Украине. Затем Украина пришлёт свои возражения, а потом придёт очередь возражений на возражения.

Юрист уточнил, что процесс по золоту скифов затянулся в связи с пандемией коронавируса и сейчас сроки рассмотрения кассации зависят во многом от того, будут ли сохранены ковидные ограничения в Нидерландах. При этом Молохов заметил, что полгода для рассмотрения кассационной жалобы — это нормальный срок, так как судьям перед принятием решения нужно взвесить и учесть множество факторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подаче музеями Крыма кассационной жалобы на решение Апелляционного суда Амстердама в Верховный суд Нидерландов о передаче коллекции скифского золота Украине.