Тегеран, , 07:09 — REGNUM 28 января главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скочич заявил, что его контракт с Исламской Республикой продлится до 2023 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Скочич сделал такое заявление по итогам победы национальной сборной над Ираком, которая квалифицировала Иран на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я знал, что должен проявить себя как тренер. Дальнейшее продление контракта зависит от успехов сборной Ирана», — отметил Скочич, подчеркнув: «Я планирую внести свой вклад в достижения команды на чемпионате мира».

Ранее сборная Ирана по футболу обыграла Ирак со счетом 1:0, успешно пройдя квалификацию на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Скочич подчеркнул, что он очень рад, что сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира, поздравив иранский народ с национальной победой.