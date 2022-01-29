Тегеран, 29 января, 2022, 07:08 — ИА Регнум. 28 января президент Ирана Ибрагим Раисиприбыл в северную провинцию Гилян в качестве очередного внутригосударственного турне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Раиси приземлился в международном аэропорту имени Сардара Джангала в Реште. Некоторые религиозные и политические деятели северной провинции приветствовали главу исполнительной власти по прибытии в провинцию.

Некоторые члены его кабинета, включая министров здравоохранения, сельскохозяйственного джихада, дорожного хозяйства, спорта и культурного наследия, сопровождают президента в однодневной поездке.

Власти 13-й иранской администрации планируют осмотреть инфраструктурные проекты, промышленные и производственные объекты, провести переговоры с населением и представителями частного сектора, а также принять участие в пресс-конференции в рамках официального визита в провинцию.

Министры собираются представлять президента Раиси в разных городах северной провинции, чтобы получить информацию об актуальных проблемах, с которыми сталкивается местное население.