Пекин, , 06:39 — REGNUM По меньшей мере 36 новых случаев заражения коронавирусом выявлено среди лиц, прибывших на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет в первой половине февраля. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за 28 января на соревнования прибыли 1418 человек, в том числе 736 спортсменов и официальных лиц, а также 682 представителей других заинтересованных сторон. Среди указанной группы людей зафиксировали 29 фактов инфицирования SARS-CoV-2. В их числе 9 спортсменов и официальных лиц, а также 10 представителей других заинтересованных сторон.

Кроме того, за сутки дополнительно подтверждены семь новых носителей коронавируса из тех, кто приехал на Олимпиаду ранее. Все эти случаи не касаются атлетов или официальных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января олимпийский комитет Эстонии объявил, что один из тренеров эстонской лыжной олимпийской сборной Рихо Роозипыльд заразился SARS-CoV-2.

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