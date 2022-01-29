Москва, , 06:33 — REGNUM В субботу, 29 января, в Москве будет облачно, небольшой снег (местами умеренный), гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Кормление птиц. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 30 января в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер восточный (ночью — южный, юго-восточный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −6… −1 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В воскресенье, 30 января, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −6… −1 °C. Облачно, снег, порывистый ветер, местами метель. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, атмосферное давление в последние дни января может опуститься в Москве до рекордно низких отметок.

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