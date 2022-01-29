Лондон, , 06:20 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен совершить визит в Японию в середине февраля 2022 года и встретиться с главой японского правительства Фумио Кисидой. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что Джонсон прибудет в Японию 15−16 февраля. Он намерен провести переговоры с Кисидой по вопросам сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также обсудить напряженность с Китаем. Также глава британского правительства намерен изучить возможность военного сотрудничества с Японией.

Агентство отмечает, что это будет первая поездка премьер-министра Великобритании в Японию с момента вступления Джонсона в должность. Тем не менее источники не исключают, что сроки встречи могут сдвинуться на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусной инфекции.