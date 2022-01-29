Москва, 29 января 2022, 06:18 — REGNUM Бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров был признан судов виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к наказанию в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Приговор
Приговор
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как было установлено следствием и подтверждено судом, Быстров в 2016 году потребовал от владельца предприятия в Южно-Сахалинске, имеющего доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, продать свою компанию третьему лицу по существенно заниженной стоимости. Своё требование Быстров подкрепил угрозами организовать многочисленные проверки предприятия со стороны контролирующих и правоохранительных органов, грозящие подорвать его финансовую деятельность. Поддавшись давлению чиновника, потерпевший продал компанию.

«Доказательства, собранные ГСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю председателя правительства Сахалинской области Игорю Быстрову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).
пресс-служба СК РФ

Экс-чиновник приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.

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