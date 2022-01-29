Москва, 29 января, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров был признан судов виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к наказанию в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Как было установлено следствием и подтверждено судом, Быстров в 2016 году потребовал от владельца предприятия в Южно-Сахалинске, имеющего доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, продать свою компанию третьему лицу по существенно заниженной стоимости. Своё требование Быстров подкрепил угрозами организовать многочисленные проверки предприятия со стороны контролирующих и правоохранительных органов, грозящие подорвать его финансовую деятельность. Поддавшись давлению чиновника, потерпевший продал компанию.

пресс-служба СК РФ «Доказательства, собранные ГСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю председателя правительства Сахалинской области Игорю Быстрову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).

Экс-чиновник приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.