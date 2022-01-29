Реж, Свердловская область, 29 января, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Один из пострадавших при взрыве снаряда на предприятии «Гефест-М».города Режа Свердловской области был прооперирован. Об этом сообщает региональный минздрав.

Mos.ru Врач

Пострадавших быстро доставили в Режевскую центральную районную больницу. Затем после осмотра двое покинули учреждение. Ещё четверых госпитализировали.

«На данный момент, по данным врачей, их жизни ничего не угрожает», — отмечают в минздраве. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 28 января при попытке обезвредить снаряд.