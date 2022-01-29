Тбилиси, , 07:43 — REGNUM Ассоциация спортивных журналистов Грузии назвала лучших грузинских спортсменов за прошлый год, сообщает 28 января Первый канал грузинского телевидения.

Лаша Талахадзе Agência Brasil Fotografias

Согласно опросу лучшим спортсменом 2021 года был признан двухкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и трёхкратный рекордсмен мира по тяжёлой атлетике Лаша Талахадзе, выигравший номинацию уже в пятый раз. Талахадзе набрал 237 очков.

На втором месте — олимпийский чемпион по дзюдо Лаша Бекаури — 189 очков. На третьем — олимпийский чемпион и двухкратный чемпион мира по дзюдо Лаша Шавдатуашвили — 131 очко. Лучшей спортсменкой 2021 года признана чемпионка Европы по дзюдо Этер Липартелиани.

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