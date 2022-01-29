Южно-Сахалинск, , 05:52 — REGNUM Возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошло в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Пожар Pixabay.com

Сообщается, что пожар произошел в доме № 164 по улице Чехова. К моменту прибытия спасателей горел строительный мусор на балконе третьего этажа. Общая площадь возгорания оценивалась в шесть квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января крупный пожар произошел в многоквартирном доме в городе Меджидия в Румынии. На тушение возгорания ушло около трех часов. При пожаре пострадали пять человек, их госпитализировали.