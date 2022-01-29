Южно-Сахалинск, , 05:44 — REGNUM На Сахалине и Курилах до конца 2022 года в новые квартиры из жилья, признанного ветхим и аварийным, переедут более пяти тысяч жителей. Об этом 29 января сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области

Посёлок Гастелло ИА Citysakh.ru

По словам главы правительства Алексея Белика, выступившего с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Сахалинской области под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, «неоценимую помощь» в решении задач развития Сахалинской области, реализации нацпроектов, а также в соблюдении прав граждан и повышении качества жизни людей, оказала прокуратура региона.

Алексей Белик «Выявление надзорными органами нарушений закона или предпосылок к ним позволяет принимать своевременные меры. В результате такого взаимодействия в прошлом году нам удалось переселить из аварийного фонда 3800 человек, построить рекордные 500 тысяч квадратных метров жилья, отремонтировать более 800 дворов и 31 общественную территорию».

Отмечается, что задача по скорейшему расселению аварийного жилого фонда «находится на особом контроле» губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сахалина Валерий Лимаренко объявил выговор заместителю председателя правительства области Владимиру Сидоренко и министру ЖКХ Наталие Куприной.

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