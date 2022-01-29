Тбилиси, , 07:11 — REGNUM Оппозиционное «Единое национальное движение» требует от правительства вернуть лес, переданный в Бакуриани в аренду жене премьер-министра Ираклия Гарибашвили Нуну Тамазашвили. Депутаты Боржомского сакребуло (муниципального собрания) начнут сбор подписей за возвращение лесного участка, сообщает 28 января грузинский телеканал «Формула».

Ираклий Гарибашвили и Нуну Тамазашвили Gov.ge

Несколько дней назад стало известно о передаче лесного участка в Бакуриани жене премьер-министра на 49 лет. Это около 6 000 квадратных метров лесной площади. По данным Национального агентства лесного хозяйства, жена Гарибашвили Нуну Тамазашвили получила право пользования лесным участком на электронном аукционе. По данным агентства, лес был передан на 49 лет для использования в курортных, рекреационных, спортивных или других культурно-рекреационных целей. Теперь эти обязанности возложены на Тамазашвили.

Агентство утверждает, что в этом аукционе могли участвовать все юридические или физические лица. Члены ЕНД Георгий Ботковели и Леван Хабеишвили озвучили требование о возвращении лесного участка государству на заседании Боржомского сакребуло и попросили депутатов подписать заявление об этом. Члены правящей партии «Грузинская мечта» отказались ставить свои подписи, что привело к словесной конфронтации между представителями оппозиции и проправительственной фракции.

«Эта территория принадлежит жителям Бакуриани, людям, и вы должны вернуть это людям, а Бакуриани не должен стать задним двором у Нуну Тамазашвили», — заявил Леван Хабеишвили на заседании Боржомского сакребуло.

Ботковели и Хабеишвили вместе с активистами собирались посетить ту часть бакурианского леса, которая недавно была перерегистрирована на жену Гарибашвили. Однако полицейские перекрыли территорию вокруг дома премьер-министра и подъездную дорогу к лесу. В результате чего между активистами и полицией произошла напряжённая «словесная и физическая конфронтация».