Мехико, , 05:25 — REGNUM Первый компонент российской вакцины «Спутник V» будут использовать с качестве бустерной для людей в возрасте от 40 до 49 лет в мексиканской столице, городе Мехико. Об этом 28 января сообщил глава Цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк в ходе пресс-конференции мэра столицы Клаудии Шейнбаум. Трансляция пресс-конференции шла в социальных сетях правительства города.

Пункт вакцинации против коронавируса в Мексике (сс) Wotancito

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Ревакцинироваться российским препаратом смогут те, кто сделал последнюю прививку от коронавируса как минимум четыре месяца назад. Временной разрыв между второй и третьей дозами вакцины был сокращён с шести месяцев до четырёх.

Как пояснил Кларк, мексиканский регулятор Cofepris два дня назад подтвердил городским властям возможность ревакцинации российским препаратом «Спутник V», вне зависимости от того, какая вакцина вводилась на первоначальном этапе.

По данным властей Мехико, в городе двумя дозами вакцин от коронавируса привито 96% населения в возрасте от 15 лет. Ещё 35% жителей получили бустерную дозу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора для проведения планового обследования.

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