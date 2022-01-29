Москва, , 05:05 — REGNUM Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок в Москве. Об этом 28 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Под защитой снега Наталия Николаева © ИА REGNUM

Метеоролог пояснил, что Москва окажется на южной периферии двух насыщенных влагой циклонов. Понижение атмосферного давления начнётся с вечера 30 января и прогнозируется на уровне 727−730 мм рт. ст., тогда как норма составляет 748 мм рт. ст. Вильфанд не исключает, что 30 и 31 января в Москве будет зафиксирован рекорд низкого давления.

В выходные дни, по словам метеоролога, ожидается комфортная для прогулок погода, будет тепло, температура воздуха днём составит −3…−1 градус, возможен небольшой снег. К вечеру 30 января ожидается усиление ветра, скорость отдельных порывов может составить 17 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в конце января ожидаются снегопады и потепление.

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