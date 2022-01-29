Синоптик предупредил жителей Москвы о рекордно низком атмосферном давлении
Москва, 29 января, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок в Москве. Об этом 28 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что Москва окажется на южной периферии двух насыщенных влагой циклонов. Понижение атмосферного давления начнётся с вечера 30 января и прогнозируется на уровне 727−730 мм рт. ст., тогда как норма составляет 748 мм рт. ст. Вильфанд не исключает, что 30 и 31 января в Москве будет зафиксирован рекорд низкого давления.
В выходные дни, по словам метеоролога, ожидается комфортная для прогулок погода, будет тепло, температура воздуха днём составит −3…−1 градус, возможен небольшой снег. К вечеру 30 января ожидается усиление ветра, скорость отдельных порывов может составить 17 м/сек.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в конце января ожидаются снегопады и потепление.