Москва, 29 января, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок в Москве. Об этом 28 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталия Николаева ИА REGNUM Под защитой снега

Метеоролог пояснил, что Москва окажется на южной периферии двух насыщенных влагой циклонов. Понижение атмосферного давления начнётся с вечера 30 января и прогнозируется на уровне 727−730 мм рт. ст., тогда как норма составляет 748 мм рт. ст. Вильфанд не исключает, что 30 и 31 января в Москве будет зафиксирован рекорд низкого давления.

В выходные дни, по словам метеоролога, ожидается комфортная для прогулок погода, будет тепло, температура воздуха днём составит −3…−1 градус, возможен небольшой снег. К вечеру 30 января ожидается усиление ветра, скорость отдельных порывов может составить 17 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в конце января ожидаются снегопады и потепление.