Вашингтон, 29 января, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Instagram из США пожаловались на неполадки в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, ведущего мониторинг доступности популярных приложений и сервисов.

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При этом 61% пользователей соцсети жалуется на работу сайта Instagram. Еще 27% заявляют о некорректной работе мобильного приложения, 11% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты. Подавляющее большинство пользователей, пожаловавшихся на работоспособность соцсети, написали обращения с территории США. Также незначительные сбои зафиксированы у пользователей из Великобритании и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января российские пользователи заявили о сбоях в работе Google и YouTube. Отмечалось, что большинство из них испытывали проблемы с доступом к веб-сайту.