Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 17 542 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Флаг Южной Кореи

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Из них 17 349 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии. При этом в Южной Корее в течение прошедших пяти дней рекордно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Центр не исключает, что в течение ближайшей недели в стране могут выявлять до 100 тыс. инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 811 122. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6712 человек.