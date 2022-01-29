Красноярск, 29 января, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В субботу, 29 января, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −15… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Allaboutrussia.ru Красноярск

В 08:30 на Театральной площади было — 21 °C.

Ночью с 29 на 30 января ожидается до −22… −20 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 1−6 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 января, в Красноярске до −16… −10 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −23… −21 °C.

В понедельник, 31 января, в Красноярске ожидается до −18… −11 °C днём и до −24… −22 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 января на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 17−22 м/с, метель.

29−31 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Красноярске, Минусинске и Назарове Красноярского каря продлён режим «чёрного неба».