Вашингтон, 29 января, 2022, 04:18 — ИА Регнум. В США из-за неблагоприятных погодных условий ещё на сутки, на 29 января, перенесли запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником COSMO-SkyMed. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Spacex.com Ракета Falcon 9

SpaceX «SpaceX планирует в субботу, 29 января, запустить миссию COSMO-SkyMed (второго поколения FM2) на низкую околоземную орбиту с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде».

Время предполагаемого запуска сохраняется прежнее — 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск 30 января).

Радиолокационный спутник COSMO-SkyMed принадлежит Итальянскому космическому агентству и предназначен для мониторинга земной поверхности. В декабре 2020 года аналогичный спутник был выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ».

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX, который должен был состояться 27 января с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (США), перенесли на сутки из-за плохой погоды.