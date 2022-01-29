Лондон, , 03:43 — REGNUM Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным намерен провести в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с целью призвать российского лидера начать дипломатический диалог по ситуации вокруг Украины. Об этом 28 января сообщила пресс-секретарь канцелярии главы британского правительства.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Джонсон «решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания» с целью избежать кровопролития в Европе.

Премьер-министр Великобритании намерен в ходе предстоящего разговора с президентом РФ особо отметить необходимость для России отступить от планов по эскалации военного конфликта и вступить в диалог по дипломатической линии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на данный момент от властей Великобритании не поступало официального запроса на разговор президента России Владимира Путина с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

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