Иерусалим, , 03:43 — REGNUM Ограничения для российских туристов, собирающихся въехать в Израиль и привитых вакциной «Спутник V», смягчило израильское правительство. Об этом 28 января сообщило министерства туризма ближневосточной страны.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Указанная категория путешественников сможет получить разрешение на въезд, предоставив справку о тесте на коронавирус, сделанный не по прибытии в израильский аэропорт Бен-Гурион, а заранее — на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января власти Израиля разрешили въезд в страну для иностранных граждан, вакцинированных «Спутником V» и рядом других препаратов от COVID-19.

Читайте также: Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником V» туристам