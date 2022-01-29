Санкт-Петербург, 29 января, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Ресторатор и адвокат Александр Коновалов, выступавший против введения QR-кодов и бойкотировавший их проверку у себя в заведении, арестован по решению суда в Санкт-Петербурге по обвинению в посредничестве в передаче взятки. Об этом 28 января сообщила объединенная пресс-служба судов города в своём телеграм-канале.

T.me/qr_cod_net Ресторатор Александр Коновалов

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова вынес Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга. Срок действия ареста — два месяца, до 27 марта включительно.

Напомним, Коновалов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании ресторатора, бойкотировавшего QR-коды в Санкт-Петербурге, в связи с подозрением во взяточничестве.