Тбилиси, 29 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишили призвала политических оппонентов стремиться к установлению согласия в стране, сообщает 28 января грузинский телеканал «Имеди».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Зурабишвили провела встречу с представителями СМИ, на которой основной темой было обсуждение процесса национального согласия.

«Наше противостояние накапливается в разных сферах. Если мы не преодолеем это, противостояние может еще больше углубиться, и мы не сможем построить страну, которую мы хотим, — демократическое, европейское, сильное государство. Это мой долг как президента этой страны, я несу ответственность за единство. Это иллюзия, что мы обо всем договоримся, но мы должны о чем-то договориться», — сказала Зурабишвили.