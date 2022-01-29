Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Ситуация вокруг Украины стала темой телефонной беседы главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Франции Флоранс Парли, 28 января сообщили в пресс-службе военного ведомства США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, они высказали опасения по поводу «эскалации», которую якобы наращивает РФ на российско-украинской границе. Парли и Остин также выразили мнение о том, что союзники по НАТО должны стремиться к единству и укреплять альянс для противодействия России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак договорились о наращивании военной помощи Украине.

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