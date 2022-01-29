Москва, , 03:03 — REGNUM Девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой дал совет вернуться в школу профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров 28 января в беседе с изданием «МК».

Главное здание МГУ Александра Просвирникова © ИА REGNUM

По мнению профессора, девочке тяжело учиться в высшем учебном заведении, на это указывают и трудности, возникшие у ребёнка в первый же год обучения. Александров считает, что талантливая девочка могла бы вернуться в хорошую частную школу, несмотря на то, что она уже сдала ЕГЭ.

«В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — сказал Александров.

Как пояснил профессор, обучение в вузе — это не только процесс усвоения знаний, но и приобретение социальных навыков, а их ребёнку желательно получать, общаясь со сверстниками. Обучение в хорошей школе может помочь Алисе Тепляковой приобрести необходимые социальные навыки и обрести большую самостоятельность. Александров отметил, что «определенные моменты этой жизни» важно пройти всем людям, независимо от степени таланта.

«Это на самом деле большая проблема. Ребенок проходит и школу, и университет дома, не способен ни с кем общаться нормально», — добавил профессор.

Напомним, Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение на факультете психологии МГУ. В ходе обучения у руководства вуза возник конфликт с отцом девочки, который утверждает, что ей не дали шанса сдать экзамен во время сессии. Кроме того, отец требует у руководства МГУ составить индивидуальный план обучения для ребёнка, настаивая на ускоренном прохождении программы вуза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой заявил о недостоверности, что информации о непосещении его дочерью экзаменов в университете.

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