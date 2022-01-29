Буэнос-Айрес, , 03:00 — REGNUM Договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) об урегулировании долга Аргентины достигло правительство страны. Об этом сообщил аргентинский президент Альберто Фернандес 28 января на своей странице в Twitter.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

По словам главы государства, указанное соглашение позволит властям республики проводить «политику роста, развития и социальной справедливости».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января аргентинский министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро на встрече главой испанского МИД Хосе Мануэлем Альбаресом выразил благодарность Испании за помощь Аргентине в переговорах С МВФ.

Читайте также: Аргентина поблагодарила Испанию за поддержку в переговорах с МВФ