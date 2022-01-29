Нью-Дели, , 02:46 — REGNUM Решение одобрить испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной индийской компанией Bharat Biotech, принял генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI). Об этом 28 января сообщило издание India Today.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Речь идет о применении препарата в качестве бустерной дозы. Отмечается, что первое разрешение для подобной вакцины в Индии. Журналисты предполагают, что препарат Bharat Biotech может помочь в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что созданная учреждением назальная вакцина от COVID-19 должна защитить от заражения «Омикроном».

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