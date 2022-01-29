Бухарест, , 02:33 — REGNUM Государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулэеску 28 января обсудил с послом Германии Пеером Гебауэром актуальные вопросы укрепления позиции НАТО на восточном фланге блока. Об этом сообщает пресс-служба румынского министерства иностранных дел.

Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии Curimedia

пресс-служба МИД Румынии «Дан Некулэеску приветствовал решение Германии внести вклад в укрепление этих мер путём участия в укреплённой воздушной полиции южной зоны (Enhanced Air Policing South)».

Отмечается, что данное решение Германии является «важным сигналом союзной солидарности».

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По информации агентства DPA, в феврале-марте в Румынию для увеличения военного присутствия НАТО в Восточной Европе должны прибыть три немецких истребителя Eurofighter, которые будут «интегрированы в итальянский контингент» в составе около 140 военнослужащих и четырёх истребителей Eurofighter, уже патрулирующих черноморские районы совместно с румынскими пилотами.

DPA «Концепция оперативной совместимости позволяет быстро расширить существующую организацию противовоздушной обороны с минимальной нагрузкой на оборудование и личный состав».

Румыния вступила в НАТО в 2004 году, после чего патрулирование черноморских районов осуществляется ВВС страны при поддержке одной из стран НАТО. В настоящее время функцию усиления «воздушной полиции» выполняют истребители Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии объявили о намерении предоставить свои военные аэродромы для шести самолётов ВВС Испании.

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