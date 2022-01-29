Киев, , 02:24 — REGNUM Очередная партия боеприпасов общим весом 81 тонна была доставлена США на Украину 28 января, написал на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

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Глава ведомства отметил, что через несколько дней в страну прибудет следующая очередь американских самолетов с американской военной помощью. Он также выразил властям США благодарность за эти поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января правительство Чехии решило передать Украине четыре тысячи артиллерийских снарядов на общую сумму 1,5 млн евро.

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