Тунис, , 02:13 — REGNUM Полиция Туниса задержала женщину в аэропорту «Тунис-Карфаген» по подозрениям в планировании террористической атаки. Об этом сообщает пресс-служба тунисского МВД.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«10 января антитеррористическое подразделение Национальной гвардии задержало прибывшую из Турции 22-летнюю женщину в аэропорту «Тунис-Карфаген», — заявили в ведомстве.

Задержанная заявила, что поехала в Турцию летом 2020 года, а затем, в 2021 году, поехала в Сирию. Там она присоединилась к террористам и проходила соответствующее обучение. При этом она договорилась с членами террористической ячейки, что те помогут совершить теракт на территории Туниса.

Согласно данным следствия, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления. В частности, ее задерживали за организацию атак на государственных должностных лиц.