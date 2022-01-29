Вашингтон, , 02:12 — REGNUM США «в ближайшем будущем» перебросят свои войска в страны НАТО и Восточной Европы. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, 29 января сообщает агентство Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Другие подробности заявления американского лидера не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Пентагон объявил, что США готовы перебросить в европейские страны элитные подразделения своих воздушно-десантных войск, а также другие части американских вооруженных сил.

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