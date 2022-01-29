Вашингтон, 29 января 2022, 02:12 — REGNUM США «в ближайшем будущем» перебросят свои войска в страны НАТО и Восточной Европы. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, 29 января сообщает агентство Reuters.
Другие подробности заявления американского лидера не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Пентагон объявил, что США готовы перебросить в европейские страны элитные подразделения своих воздушно-десантных войск, а также другие части американских вооруженных сил.
Читайте ранее в этом сюжете: США перебросят в Европу отряды воздушно-десантных войск