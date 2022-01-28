Вашингтон, 29 января, 2022, 02:12 — ИА Регнум. США «в ближайшем будущем» перебросят свои войска в страны НАТО и Восточной Европы. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, 29 января сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Другие подробности заявления американского лидера не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Пентагон объявил, что США готовы перебросить в европейские страны элитные подразделения своих воздушно-десантных войск, а также другие части американских вооруженных сил.