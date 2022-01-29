29 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что власти США не станут вводить санкции против российского президента.

Тимур Кондратьев, , 09:26 — REGNUM Информация, согласно которой Белый дом решил не вводить санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина, поскольку это создало бы «технические трудности», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 января в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

"А что вдруг так? Не смогли найти миллиарды Путина, о которых все слышали, но никто их так и не видел?» — интересуется Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что сами разговоры о том, что счета российского президента могут быть арестованы на Западе, прямо оскорбляют национального лидера России, а значит, требуют незамедлительных ответных действий.

«Имеет смысл уже сейчас ввести ответные санкции, несмотря на все «технические трудности». Разрыв дипломатических отношений, признание США террористическим государством, санкции в отношении президента США и конгрессменов. Пора этот цирк и ролевые игры с «партнёрами» заканчивать», — считает Геннадий К.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные санкции никто вводить не собирался, потом что это значило бы, что США объявляют России войну.

«Что они там курят? Какие «сложности»? Это будет означать разрыв дипотношений и де-факто состояние войны между Россией и США! Пускай вводят, но потом ведь сами с извинениями приползут!» — уверен Александр Д.

«Поэтому почти все понимают, что на деле мало кто решится принимать «жесточайшие» санкции против России? Из-за того, что это будет невыгодно практически всем, Россию санкциями не задавить. Наша страна очень сильно завязана на Западе, как и он на нас», — отмечает Артём К.

Часть людей полагает, что американский президент очень бы не хотел лишиться денежных потоков, которые стремятся из России в США.

«Да ничего президент Байден не сделает, он прекрасно понимает, что в США лежат деньги России. А вот натравливать Европу и Украину на Россию он будет регулярно. Ему надо, чтобы Россия ввязалась в войну с Украиной», — пишет Сергей Щ.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что эти санкции не будут реализованы, потому что у Путина нет никаких невероятных по размеру счетов за границей. А значит, подобные кривотолки рассчитаны на то, чтобы нанести репутационный удар по российскому президенту.

«В США тоже не дураки. В Белом доме прекрасно понимают, что Путину эти их санкции вообще пофигу. Ну подумаешь, зарубежные счета закроют ему и его друзьям. А там много? Если сравнивать с олигархами всевозможными. Вероятно, если бы эти счета запретили и показали их публике, то к Путину у населения планеты было бы ещё больше уважения», — написал Иван П.

«Да кто они такие вообще, чтобы диктовать нам свои условия? А нашим тоже на заметку: чем писаниной бессмысленной заниматься, лучше делом займитесь! Хотя бы бродячими собаками, чтобы людей не грызли! А с Америкой пора прекратить диалоги вести», — поделилась своим мнением Лариса Б.

Отдельные комментаторы призывают российские власти перестать молча наблюдать за тем, как Америка и её приспешники набрасывают на Россию грязь, обливают её ложью, с этим надо срочно что-то делать.

«Элита России не может понять, что нам уже по морде дулом пистолета водят! Но нет, вы всё равно любите свой Запад и деньги туда башляете! А народ российский оказался, по сути, в заложниках этой ситуации. Словно все во власти сошли с ума», — заметил Ринат А.

Напомним, 27 января телеканал CBS опубликовал материал со ссылкой на источник, согласно которому Белый дом решил не вводить санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина, поскольку это создало бы «технические трудности».