Ханой, , 01:41 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 14 929 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что 14 892 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 2885 инфицированных. Также крупные очаги заболевания находятся в провинции Бакнинь и городе Дананг.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 2 218 137. Уже смогли выздороветь более 1,95 млн пациентов, еще 37 432 с болезнью не справились и скончались. При этом уже 27,3 млн жителей Вьетнама прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции.