Оттава, , 01:38 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушёл на пятидневный карантин после того, как у одного из его троих детей выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 28 января сообщает телеканал CTV.

Джастин Трюдо Women Deliver

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Кто именно из детей главы правительства заболел, не уточняется. По предварительным данным, на намеченном на 31 января первом в этом году заседании канадского парламента Трюдо будет присутствовать в виртуальном формате.

В четверг Трюдо написал в Twitter, что после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом, уходит на пятидневный карантин. При этом результат его экспресс-теста был отрицательным. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушёл на самоизоляцию после того, как контактировал с заболевшим COVID-19. По словам Трюдо, тест на коронавирус дал отрицательный результат, чувствует он себя хорошо и будет работать из дома.

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