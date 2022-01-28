Днепропетровск, Украина, 29 января, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Арест сроком на два месяца избрал в виде меры пресечения для военнослужащего национальной гвардии Украины, обвиняемого в убийстве сослуживцев, Кировский районный суд Днепропетровска. Об этом 28 января сообщило агентство «РБК-Украина».

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Суд постановил, что обвиняемый будет находиться под арестом до 27 марта 2022 года. При этом сторона обвинения просила суд об отправке нацгвардейца на гауптвахту, но суд принял решение об отправке его в СИЗО.

Напомним, военнослужащий нацгвардии открыл огонь из автомата по сослуживцам на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. Погибли четыре нацгвардейца и сотрудница завода, ещё пять человек получили ранения, сам стрелявший с места происшествия скрылся.

Военнослужащий был задержан в посёлке рядом с Днепропетровском, он сам сдался в руки сотрудникам полиции. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расследовать данное происшествие особо тщательно и сделать кадровые выводы. в связи с произошедшим подал в отставку командующий нацгвардией Украины Николай Балан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после ЧП на «Южмаше» подал в отставку глава нацгвардии Украины Балан. Кроме того, по его распоряжению отстранено от исполнения обязанностей командование полка, где служили задействованные в охране «Южмаша» нацгвардейцы.