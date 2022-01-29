29 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ о том, что Запад намеренно подогревает конфликт между Россией и Украиной.

Светлана Рыбина, , 09:24 — REGNUM Заявление заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, но некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 29 января в социальной сети Facebook.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Нагнетают — это правда. И нагнетают уже давно — начиная с 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию. Россия тогда впервые дала западным марионеткам серьёзный отпор. После такого, конечно же, Вашингтон любовь к Москве не питал. А после Крыма тут и разговоров быть уже не может», — уверен Николай П.

Многие пользователи пришли к выводу, что западным странам глубоко наплевать на то, собирается ли Россия на самом деле нападать на Украину либо же у неё вообще таких намерений не имеется. США и их союзникам важно, чтобы Российская Федерация была загнана в угол.

«Хитро всё обставили. Теперь любые учения можно трактовать в качестве угрозы Украине и накладывать санкции на трубопроводы, банки, металлургию. Украина получила «джавелины» и «стрингеры», а Россия должна молчать в тряпочку! Вот такая у них логика», — указывает Ефим К.

Некоторые комментаторы отмечают, что данная позиция российского МИД не только должна дойти до западного слушателя и читателя, но быть в постоянном поле зрения иностранных граждан по всему миру.

«Нужно погромче обозначать это мнение. А то уже мои знакомые итальянцы звонили и грозили русским пальчиком. Их так там обрабатывают, что они полностью уверены в агрессивности русских. Нужно вести альтернативную агитационную работу и не стесняться этого!» — призывает Katy K.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что российскому руководству пора сформировать мощный информационный противовес всей той лжи, которая льётся на нашу страну со стороны Запада.

«Нужно создать мощный интеллектуальный и информационный противовес на вызовы пропаганды Запада и в особенности их прислужников», — поделился своим мнением Слава Б.

Ряд пользователей указывает на то, что США намерены добиться того, чтобы Россия и Украина сошлись в смертельном поединке.

«НАТО спит и видит войну между народом Украины и России. Нельзя им доставлять радость. Надо идти другим, мирным путём!» — считает Алла С.

«Может быть, хватит сопли жевать? Кому вы это рассказываете? Все и так прекрасно знают, что США и их марионетки лгут. Лгут и не краснеют, потому что могут себе это позволить! А российский МИД в очередной раз выставляет Россию в качестве груши для битья. Спасибо! Но, может быть, всё-таки хватит?!» — вопрошает Сергей Е.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убежден, что российские власти должны работать в разы решительнее и жёстче, потому что позиция мягкой силы в данной ситуации начинает представлять угрозу будущему нашей страны.

«Неужели нет управы за клевету на страны, ведь за клевету на одного и более лиц в каждой стране судят по всей строгости закона. А тут открыто выдают свои желания начала войны за истину. Они всё равно продолжают распылять свою ненависть, обманывать весь мир. Зачем? Ради разжигания аналогичной ненависти в ответ? Как же темно должно быть в умах тех, которые охотно верят откровенной лжи, надеясь на вечность своих позиций и денег в заграничных банках, ради которых они и пошли на это», — написала Sija T.

Напомним, 27 января заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил на брифинге о том, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, но некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе.