Сантьяго, , 01:18 — REGNUM В Чили второй день подряд фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусной инфекцией. В частности, за минувшие сутки в республике выявили 26 727 носителей SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 2 075 703. Также за минувшие сутки в стране скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 39 620 человек.

При этом впервые за все время пандемии в республике числится 87 734 активных случая заболевания коронавирусной инфекции. Ведомство отмечает, что рекордный рост заболеваемости COVID-19 тем не менее не сказался на росте числа госпитализированных пациентов. В чилийском минздраве уточнили, что нагрузка на систему здравоохранения не выросла значительно.