Рим, , 01:14 — REGNUM В Италии безрезультатно завершился уже шестой тур выборов президента, проводимый на совместном заседании обеих палат парламента. Об этом вечером 28 января по итогам подсчёта бюллетеней в ходе прямой трансляции на сайте парламента объявил председатель нижней палаты Роберто Фико.

Серджо Маттарелла Presidencia de la República Mexicana

Начиная с четвёртого тура голосования, парламенту для избрания нового президента достаточно получить простое большинство (более 50% или 505 голосов) за предлагаемого кандидата. По итогам шестого тура больше всего голосов получил действующий президент Серджо Маттарелла — 336. Всего же проголосовал лишь 531 человек, притом что в зале присутствовали 976 парламентариев и представителей регионов.

Ранее, по итогам прошедшего в этот же день пятого тура больше всего голосов — 382 — получила кандидат от правоцентристских партий, председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати.

Напомним, избираемый на семилетний срок депутатами, сенаторами и представителями региональной власти президент Италии исполняет в основном представительские функции. Его фигура традиционно является результатом компромисса между основными политическими силами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство итальянских парламентских партий воздержались от голосования или сдали чистые листы при проведении шестого тура президентских выборов.

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