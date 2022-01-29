Париж, , 01:12 — REGNUM Ситуация вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и главы Украины Владимира Зеленского, 28 января сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Французский лидер подтвердил солидарность Парижа с Киевом и приверженность Франции защищать территориальную целостность Украины. Стороны договорились продолжать работу по деэскалации напряженности в регионе и развитию диалога в рамках нормандского формата.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января ранее Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины, а также реакцию Запада на инициативу РФ по гарантиям безопасности.

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