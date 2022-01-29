Тбилиси, , 01:37 — REGNUM По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии было проведено 2 695 237 процедур вакцинации от коронавируса, сообщает 28 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По крайней мере, одной дозой вакцинированы 1 329 744 человека, что составляет 46,3% населения в возрасте свыше 18 лет; полностью вакцинированы 1 216 849 человек, что составляет 42,4% населения в возрасте свыше 18 лет;

Бустерной дозой вакцинировано 146 419 человек; подростки в возрасте 12−15 лет, вакцинированные одной дозой — 3 854 (2,17%), полностью вакцинированные — 2 700 (1,52%); подростки в возрасте 16−17 лет, вакцинированные одной дозой — 12 403 (15,29%), полностью вакцинированные — 10 818 (13,34%).

Напомним, что в Грузии выявлено 1 127 234 заболевших COVID-19, 14 879 человек умерли.