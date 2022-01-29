29 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:33 — REGNUM Заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что единственный способ избежать войны — это договариваться, однако ряд людей спекулирует на эскалации отношений, стало поводом для обсуждений в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 января в социальной сети Facebook.

Дмитрий Медведев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ничего себе, кто всплыл! Даже страшно становится. Обычно Медведев появляется, когда грядёт что-то нехорошее», — считает Александр К.

Многие пользователи были шокированы столь очевидным логическим выводом, который сделал заместитель председателя Совбеза.

«Дважды два — всё-таки четыре! И Волга, как оказалось, впадает-таки в Каспийское море. Не говоря уже о том, что лучше быть богатым и здоровым», — издевается Пётр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что раз Медведев так считает, то пусть он и договаривается с американскими политиками.

«Ну и бред! Самые очевидные вещи мы и так знаем, без Медведева. Мог бы лучше рассказать, почему мы вообще дошли до жизни такой? Почему опять угроза войны? Вы же там самые лучше друзья с Америкой! Медведев мог бы позвонить по своему «айфону» Байдену и договориться с ним о мире», — написал Михаил Р.

Часть людей полагает, что Медведев, конечно, во многом прав, но он упускает тот момент, что Россия уже очень долгое время безуспешно пытается найти общий язык со странами Запада.

«Вы уже 30 лет пытаетесь договариваться. Вот и прослыли по всему миру пустобрёхами. Нас никто уже на Западе в грош не ставит! Естественно, как только Россия почуяла угрозу и начала справедливо возмущаться, её послали куда подальше. Благодаря таким, как Медведев, в частности», — пишет Елена С.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что в бесконечных попытках договориться Россия потеряла самое важное — уважение в глазах своих оппонентов.

«У нас в России много либералов, которые только и делают, что пытаются договориться и активно торгуют российскими интересами. И что толку? Куда нас эти либералы привели? В тупик! Теперь из-за этих позорных разговоров мы на пороге новой глобальной войны!» — указывает Андрей В.

Отдельные комментаторы убеждены, что российский народ в данном случае сделал со своей стороны всё, что смог, но представители власти своей недальновидной политикой подвели страну под вероятность оказаться участницей глобального военного конфликта.

«А есть также огромная масса людей, получающих за свою работу жалкие гроши, и им недоступны качественное лечение, отдых в санаториях и здоровая качественная еда! Но они работают на благо страны, наполняют бюджет, чтобы государство продолжало существовать. Но кто находится во главе этого государства? И я не только про президента. Кто отвечает за то, чтобы наша страна жила, цвела и пахла? Разве не тот же Медведев? А как же так получилось, что мы оказались на пороге войны, а простые люди, которые честно сделали всё, что от них просили, живут всё беднее и беднее? Мне кажется, что кто-то очень плохо справляется со своими обязанности. Раз простого человека можно уволить с его места работы, то почему нельзя уволить точно такого же человека во власти?» — задаётся вопросом Alex B.

Напомним, 27 января заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ о том, что единственный способ избежать войны — это договариваться, однако ряд людей спекулирует на эскалации отношений.